Gas a Cipro | Chevron avanza Si rafforza l’asse Nicosia-Washington

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mentre a Limassol giorni fa è arrivato il sommergibile americano USS San Juan della sesta flotta, ecco cheannuncia nuove perforazioni nel campo Aphrodite della Zee cipriota. L’obiettivo è confermare le quantità stimate del giacimento e, quindi, procedere alla programmazione del relativo sfruttamento. Un’iniziativa che non è solo tecnica o economica, ma che presenta precisi riverberi geopolitici, dal momento che si inserisce in un contesto di forti tensioni nell’area del Mediterraneo orientale. La Turchia, alle urne tra un mese, versa in condizioni economiche difficili e punta tutto sul gas per non dover bissare le conseguenze dell’inflazione e della crisi della lira. Si trivella Anche nei vicini campi Kronos e Zeus è prevista una perforazione di conferma da parte della società italiana Eni verso la fine dell’anno, forse anche all’inizio del 2024. Lo ha ...