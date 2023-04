Garanzia per l’attivazione lavorativa GAL | cos’è | importi e come funzionerà dal 2024

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 28 aprile 2023)laperin arrivo per i cittadini occupabili? Il Decreto Lavoro, prossimo all’approvazione in Consiglio dei Ministri, introduce una serie di aiuti a beneficio dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, abrogato a partire dal prossimo 1° gennaio a norma dell’ultima Legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022 numero 197). Tra le diverse prestazioni figura laper(GAL), caratterizzata da un importo mensile erogato dall’Inps, subordinato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, da parte di coloro che sono in condizioni di povertà assoluta ed hanno un’età tra i 18 e i ...