Gaeta Mozione sul piazzale dell’ex stazione inserita nell’odg del consiglio comunale del 4 maggio

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 28 aprile 2023)– L’ipotesi di reato era stata anche prefigurata in un esposto già abbozzato con destinazione la Procura della Repubblica di Cassino: abuso d’ufficio. Magari in concorso. E invece le minoranze di centrosinistra non hanno voluto credere ai loro occhi e sentire alle loro orecchie quando questa mattina il presidente deldiL'articolo Temporeale Quotidiano.