Fuori di Def Barelli | ora mi rimborsi 700 euro di biglietti aerei

(Di venerdì 28 aprile 2023) La rabbia della deputata di Forza Italia Polidori contro il capogruppo dopo lo scivolone della maggioranza di ieri. In Aula non va meglio: Bonelli sviene, il Pd esce, il Def passa fra urla e spintoni. Cronaca di una mattinata grottesca a Montecitorio

Alla deputata di Forza Italia Catia Polidori sembra venir il fumo dalle orecchie e il fuoco dagli occhi quando intercetta in Transatlantico il suo capogruppo Paolo Barelli, ieri assente

Def, il fuori onda alla Camera durante la sospensione d’Aula Il Fatto Quotidiano

Alla deputata di Forza Italia Catia Polidori sembra venir fuori il fumo dalle orecchie appena incontra il suo capogruppo. Il giorno di ferie perso fa ancora ...Dall'Aula di Montecitorio è arrivato il sì alla nuova relazione di maggioranza, dopo la bocciatura di ieri per sei voti. Scintille dopo un intervento di Foti (FdI) contro la Serracchiani ...