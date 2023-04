(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, hato ieri sera unadi abbattimento per l'Jj4 , catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del ...

... " La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull'orsa JJ4, visto il ritiro ieri sera da parte didelle sue due prime ...' La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull'orsa Jj4, visto il ritiro ieri sera da parte didelle sue due prime ..."La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull'orsa JJ4, visto il ritiro ieri sera da parte didelle sue due prime ...

Trentino: Fugatti firma una nuova ordinanza per abbattere l'orsa Jj4 Agenzia ANSA

Il Presidente della Provincia autonoma Trento Maurizio Fugatti ha firmato nuova ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4. Le associazioni animaliste reagiscono.Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza per abbattere l'orsa Jj4. Le associazioni animaliste nuovamente sul piede di guerra ...