Fugatti firma nuova ordinanza per abbattere l' orsa

- Il presidente della provincia Autonoma di Trento, Maurizio, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l'orsa Jj4, catturata dai forestali e rinchiusa nel recinto del casteller a ...'Incredibile e spietato il nuovo decreto del presidente. Nel caso si eseguisse l'abbattimento, l'Oipa presenterà una denuncia in Tribunale per uccisione non necessitata e invita i veterinari ...'La data del prossimo 11 maggio, nella quale il Tar in sede collegiale avrebbe dovuto fornire il verdetto finale sull'orsa JJ4, visto il ritiro ieri sera da parte didelle sue due prime ...

«L'orsa JJ4 va abbattuta»: il presidente Fugatti firma una nuova ordinanza l'Adige

La Provincia Autonoma di Trento ha depositato un nuovo decreto di uccisione dell'orsa JJ4 per una data successiva all'11 maggio, il giorno in cui… Leggi ...(Adnkronos) – Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato una nuova ordinanza di abbattimento per l’orsa Jj4, catturata dai forestali e rinchiusa nel rifugio Le Cast ...