(Di venerdì 28 aprile 2023) Era stata la vittima, risvegliatasi dal coma, ad indicarlo come spacciatore, ma l'uomo è statoper non avere commesso il fatto. Alo stupefacente sarebbe stato il. I fatti, come ...

Era stata la vittima, risvegliatasi dal coma, ad indicarlo come spacciatore, ma l'uomo è stato assolto per non avere commesso il fatto. Alo stupefacente sarebbe stato il. I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono all'autunno del 2020 quando un ventenne di Rimini consumò una dose di eroina tagliata con sostanze ...Restasse in C, invece, il Cesena potrebbe decidere diStiven solo in prestito, con un ... che non si è ancora sbloccato ma che ha potenzialità simili a quelle del, il Cesena non intende ...Enel ha avviato trattative peruna quota del 50% o anche oltre della fabbrica di 3Sun di ...di un investimento da oltre un miliardo di dollari finalizzato a realizzare un impianto '' da 3 ...

Fu il gemello a cedere eroina, assolto presunto pusher a Rimini ... Agenzia ANSA

Era stata la vittima, risvegliatasi dal coma, ad indicarlo come spacciatore, ma l'uomo è stato assolto per non avere commesso il fatto. A cedere lo stupefacente sarebbe stato il gemello. (ANSA) ...Surreale scambio di persona: 35enne accusato di aver venduto eroina a un ragazzo finito in coma LORENZO MUCCIOLI. Si è ritrovato a processo, accusato di ...