Frollosa con banana | mela e amaretti | la Crostata integrale super golosa

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 28 aprile 2023) Oggi andremo a realizzare un dolce davvero insolito ovvero unaalla. Questa torta dall’aspetto elegantissimo è facilissima da realizzare e riscontrerà il favore anche dei palati più esigenti. Il sapore inusuale e sorprendente di questa torta sarà adatto in qualunque occasione e potremo mangiarla durante qualsiasi ora della giornata. Gli ingredienti da usare per portare a termine questo sfizioso dolce sono: 10 -151 uovo + 1 tuorlo 12 tazzine di rum 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 2 tazzine di acqua 60 gr di semola rimacinata 100 gr di zucchero a velo 125 gr di burro 190 gr di farinaLeggi qui sotto e segui le indicazioni per preparare una buonissima ...