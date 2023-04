Friuli Venezia Giulia | Fedriga | “Importante aderire a campagna prevenzione epatite C”

(Di venerdì 28 aprile 2023) TRIESTE – “La Regione vuole fare la sua parte in manieraaffinché questaregistri un’ampia partecipazione di cittadini, in quanto larimane la strategia più efficace per garantire la salute delle persone”. Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimilianodopo aver partecipato alladiper l’C sottoponendosi all’esame del sangue. Il test, gratuito, è rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, attraverso le analisi ematiche, individuando il virus nella sua fase silente, si riesce a intervenire con una cura non invasiva e preservando l’integrità del fegato, riducendo quindi complicanze e mortalità. “In questo modo – ha aggiunto ...

Quali sono le regioni più piovose in Italia Fino a 3 anni fa la classifica delle regioni più piovose vedeva in testa ilGiulia (denominato il 'catino d'Italia' con 1238,7 millimetri ...di Trento,- Giulia, Veneto, Emilia - Romagna, Marche, Lazio, Calabria e Puglia).... per la prima volta quest'anno, un totale di 17.713 ragazzi e ragazze costituito dai campioni rappresentativi di otto Regioni/Pa (Pa di Trento,- Giulia, Veneto, Emilia - Romagna, ...

Bruno Barbieri torna in Friuli Venezia Giulia con la trasmissione 4 Hotel: protagoniste le strutture ricettiv… Il Messaggero Veneto

“La prevenzione rimane la strategia più efficace per garantire la salute delle persone”. È quanto fa sostenuto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fed ...TRIESTE - "La Regione vuole fare la sua parte in maniera importante affinché questa campagna registri un'ampia partecipazione di cittadini, in quanto la ...