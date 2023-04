Frédéric Vasseur della Ferrari si aspetta ulteriori progressi nelle prestazioni della SF-23 a Baku

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 28 aprile 2023), Team PrincipalScuderia, ha illustrato gli sforzi compiuti dalla squadra dopo l’ultimo weekend di gara al Gran Premio d’Australia, dove la squadra è uscita a mani vuote con zero punti, con il ritiro di Charles Leclerc a causa di un testacoda al primo giro e la penalizzazione di Carlos Sainz per aver causato una collisione.settimane successive a Melbourne,ha dichiarato che la squadra si è concentrata molto sullo sviluppovettura e sulla pianificazione degli aggiornamenti che verranno introdotti nel corsostagione. “È passato quasi un mese dall’ultimo Gran Premio e in questo lasso di tempo abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo ...