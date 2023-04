Fratte | lite e spari in aria | una persona ferita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono i carabinieri della Compagnia di Salerno ad indagare per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio a pochi passi da Piazza Galdi, nel quartiere di. Un uomo ha riportato tre ferite alla testa verosimilmente provocate dal calcio di una pistola. A ferirlo un’altracon la quale avrebbe avuto un diverbio iniziato in un bar e proseguito poi in strada dove l’aggressore ha esploso tre colpi inprima di ferire la vittima, trasportato in ospedale. Sul posto il maggiore Antonio Corvino ed il capitano Manlio Malaspina che hanno ascoltato anche alcuni testimoni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.