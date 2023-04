Fratelli d' Italia | è morto il senatore Augello | aveva 62 anni

Morto il senatore Andrea Augello Scompare all'età di 62 anni il senatore did'Andrea Augello . Secondo quanto si apprende, il parlamentare era malato da tempo. La premier Meloni: 'Addio a un punto di riferimento' 'Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di ...Meloni e Schlein due imbarazzi diversi. A destra succede che il governo vada in minoranza perché 45 deputati della Lega, did'e Forzasono andati in ferie prolungate approfittando di uno dei tanti ponti che fanno la felicità di chi non è innamorato del proprio lavoro. A sinistra , c'è una segretaria ...E' morto il senatore diD'Andrea Augello. Lo si apprende da fonti did'. "Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore did'. Un punto di riferimento per tanti, un politico ...

E' morto il senatore Andrea Augello di Fratelli D'Italia Agenzia ANSA

È morto all'età di 62 anni il senatore di Fratelli D'Italia Andrea Augello. A darne la notizia su Facebook è stata la moglie. Il senatore era malato da tempo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russ ...È morto Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Non sono stati diffusi dettagli precisi su quando e dove sia morto, ma si sa che era malato da ...