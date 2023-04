François Morlupi presenta il suo libro a Spazio5 | Formule mortali La prima indagine dei Cinque di Monteverde

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Martedì 2 maggio 2023 alle ore 19.30 verràto presso– via Crescenzio 99/D, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano – ildi. Ladeidi” (Salani). L’autore dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL – Pazzi x i Libri) «Vertiginoso. Duro. Divertente. Dolce. Disperato, e pieno di speranza. Tutto quello che dev’essere un noir è qui dentro. E in più, idi: una squadra che non sa di esserlo, un’accozzaglia lesionata che diventa famiglia all’improvviso. Attorno ad Ansaldi, che lasciamo andare solo con la promessa di tornare ...