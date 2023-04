Francesco Totti abbracciato con Isabel | la foto di una tenerezza immensa commuove tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lo scatto dia lei ha fatto il giro del web e mandato in visibilio i fan dell’ex calciatore: chi è la fortunata. Da un anno a questa parte si parla spesso diper via dello stravolgimento che ha subito la sua vita privata. D’altronde la notizia del divorzio da Ilary Blasi è stata una vera e propria bomba di gossip, poiché la coppia stava insieme da 20 anni ed era sempre sembrata super affiatata. Si pensava insomma che per loro non ci sarebbe mai stata una crisi e che avrebbero per sempre rappresentato l’emblema della coppia da favola.beccato insieme a lei: chi sta abbracciando? – Ansa– Grantennistoscana.itInoltre stiamo parlando di due personaggi pubblici popolarissimi. ...