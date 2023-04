(Di venerdì 28 aprile 2023) Il capogruppo dem al Senato: «Maggioranza attaccata con la colla, crepe così portano al crollo. La spartizione di posti sulla Giustizia è inaccettabile, Conte non venga meno ai suoi principi»

Lo dice il senatore, presidente del gruppo del Pd.... considerato inaccettabile l'arroganza di FdI nel non "tener conto del peso dei gruppi parlamentari" e il mancato rispetto della parità di genere, ha detto il capogruppo, ...Per il capogruppo a Palazzo Madama'la maggioranza è un'armata Brancaleone. Dopo sei mesi hanno 195 voti invece di 201 e non riescono ad approvare il Def. E poi questa armata ...

Francesco Boccia: “La destra è unita solo dal potere, i 5S non si umilino per le poltrone” La Stampa

Il Pd porterà all’attenzione dei presidenti di Camera e Senato il fatto che il partito è sotto rappresentato al Copasir, dopo il passaggio di Enrico Borghi a Italia Viva (che ha già Ettore Rosato). A ...La bocciatura dello scostamento di bilancio “è una figura di palta internazionale. I parlamentari si fanno sempre la settimana corta, ora li costringeranno a tornare anche a cavallo”. Così Francesco ...