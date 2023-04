(Di venerdì 28 aprile 2023) "Noi chiediamoaglie al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri (27 aprile, ndr)". Lo ha affermato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso, all'inizio della ...

"Noi chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri (27 aprile, ndr)". Lo ha affermato il capogruppo dialla Camera, Tommaso, all'inizio della dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sulla Relazione sullo scostamento di bilancio e sul Def. Applausi dai banchi dell'opposizione."Io penso, ...La Camera, durante una seduta contraddistinta dalle proteste dell'opposizione e l'abbandono dell'Aula da parte del Pd dopo l'intervento dell'Tommaso, ha quindi approvato lo scostamento di ...'Francamente aver fatto una scivolata di questo tipo su un argomento per noi molto importante ha poca giustificazione', ha sentenziato il capogruppo alla Camera diTommaso. Tre le analisi ...

Foti (Fdi) chiede scusa a italiani e Meloni per "scivolone" Def - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Dopo il 'brutto scivolone' di ieri - come lo ha definito la premier Giorgia Meloni ...Roma, 28 apr. (askanews) - 'Noi chiediamo scusa agli italiani e al presidente del Consiglio per quanto accaduto ieri (27 aprile, ndr)'. Lo ...