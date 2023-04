Formula 1 | la classifica all-time delle pole position

(Di venerdì 28 aprile 2023) Laall-nella1. Il Mondiale 2017 è entrato nella storia come la stagione del “sorpasso” di Lewis Hamilton ai danni di Ayrton Senna e Michael Schumacher in vetta alla. Solamente 2 piloti all’interno della top-10 storica: oltre al britannico troviamo il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel attualmente in quarta posizione con un distacco abbastanza corposo per viaulstagioni di dominio Mercedes. Fermo a quota 30 il campione del mondo 2016 Nico Rosberg che ha abbandonato il paddock dopo aver scavalcato Juan Manuel Fangio ed essersi fermato a due passi dal grande Nigel Mansell. Nella ...

Il pilota olandese, ancora fermo a zero punti ingenerale, e dunque in piena crisi di ... Un incidente senza alcuna conseguenza per l'ex pilota diE, ma che ha spinto la direzione ...VEDI ANCHE1 GP Azerbaijan 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW1 2023: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori F1 GP AZERBAIJAN 2023, RISULTATI QUALIFICHE PL1 - Miglior ......della Tatuus T014 di4 motorizzata Abarth in occasione del secondo round dellaX ... macinare chilometri, acquisire dati e ben figurare nellariservata agli esordienti, dove ...

F1 2023: La classifica piloti e costruttori, dopo il Gp d'Australia Circus Formula 1

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Baku sono arrivati dei primi segnali incoraggianti da parte del ...