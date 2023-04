Formia | approvata in Consiglio la delibera sulla rigenerazione urbana

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 aprile 2023)– Ilcomunale nella seduta del 24 aprile 2023, ha approvato all’unanimità lariguardante il recepimento delle previsioni di interventi previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 18 luglio 2017, n.7 “Disposizioni per lae per il recupero edilizio”, su proposta del sindaco Gianluca Taddeo, non avendo delegato le materie dell’urbanistica ed edilizia, trattenendole a sé. In particolare, per effetto dell’attotivo dello scorso 24 aprile, sarà consentito l’incremento di cubatura o superficie fino al 20% di quella preesistente e comunque fino ad un massimo di 70 mq, per soluzioni edilizie che prevedano il miglioramento sismico ed il miglioramento energetico degli edifici, in questo caso sono esclusi gli interventi nei Centri e Nuclei ...