Fonseca | Giuntoli è un fenomeno | un talento incredibile!' '

(Di venerdì 28 aprile 2023) Daniel, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Legends - Ci vediamo a Napoli", produzione a cura Nexting e in onda su Napflix e Canale 8. Queste le sue parole: “Da piccoli quando si ama il calcio si prova a giocare, oggi invece tanti hanno altre possibilità e distrazioni. Alla mia età la gente voleva solo giocare a calcio per strada, ilè una cosa che Dio ci dà, solo che dopo ci vogliono disciplina e applicazione, tanti sacrifici rispetto agli altri. -afferma- Bisogna fare un percorso con sacrifici, in pochi arrivano a certi livelli. Io sono stato fortunato, giocare in Serie A non è facile e io ci sono arrivato da giovane, facendo un'ottima carriera. Quando uno hada ragazzo si capisce subito, mio nonno mi ha dato molti consigli e mi ha fatto crescere ...