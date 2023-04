Fondi “Dimmi cosa mangi e ti conoscerò di più” | convegno etnogastronomico all’Auditorium

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 28 aprile 2023)– Albania, Romania, Georgia, Ucraina, India, Pakistan, Marocco, Algeria: otto nazioni diversissime le cui popolose comunità da anni convivono a, in alcuni casi assimilando completamente le abitudini e le usanze locali, in altri preservando le tradizioni del paese d’origine, in particolare per quanto riguarda il cibo e le tradizioni culinarie. Se ne parlerà domenica L'articolo Temporeale Quotidiano.