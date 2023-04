Folle lite nella cucina del ristorante | due persone accoltellate

(Di venerdì 28 aprile 2023) Duesono stategiovedì sera in una Milano. I feriti sono un lavapiatti e un cuoco e a colpirli sarebbe stato un altro lavoratore. Si tratta di un ragazzo di 26 originario del Bangladesh che è stato arrestato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21 in un locale...

Roma, tassista lo investe dopo lae scappa via. L'aggressione avvenuta davanti al figlio L'... I l compagno della donna, in preda alla disperazione, ha tentato di fermare la corsadella ...Roma, tassista lo investe dopo lae scappa via. L'aggressione avvenuta davanti al figlio L'... I l compagno della donna, in preda alla disperazione, ha tentato di fermare la corsadella ......dal cancello di casa per dirgli di andare piano - prosegue l'uomo - Dopo esser passati a... Roma, a Porta Maggiore degenera unaper la viabilità: calci e pugni tra le auto LE PROTESTE 'Qui - ...

Folle lite al ristorante in centro: lavapiatti accoltella il collega e il cuoco MilanoToday.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...La Juventus ha potuto ospitare i tifosi nella Tribuna Sud per via dell’accoglimento del ricorso dopo la squalifica contro l’Inter (vedi articolo). Questo fa sì che la relazione non possa essere utiliz ...