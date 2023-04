Flaminia Bolzan | ' Scopri che amore è'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Che l'sia l'argomento più dibattuto di questo salotto è un'ovvietà, ma oggi ve lo descrivo in tutte le sue declinazioni. Anzi, lo fa la scienza. Lo psicologo americano Robert Sternberg infatti ...

Che l'amore sia l'argomento più dibattuto di questo salotto è un'ovvietà, ma oggi ve lo descrivo in tutte le sue declinazioni. Anzi, lo fa la scienza. Lo psicologo americano Robert Sternberg infatti ...Il prezzo del tempo non si converte a seconda della valuta, questa è una certezza. Subisce un'inflazione, ma al contrario. Di solito infatti questa è una cosa che accade negli anni 'di mezzo' dell'...Ci sono certe cose che fanno una paura micidiale, il buio pesto quando siamo bambini, i ragni grossi e pelosi, certi insetti volanti, molti animali che strisciano e sicuramente la morte. Ma non voglio ...

