Fiumicino 2023 | Comida e Ubaldini | “Comunità straniere? Chi è in regola rappresenta una risorsa da valorizzare e tutelare”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 aprile 2023)– “Negli ultimi anni, l’immigrazione è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, soprattutto in contesti urbani dove lesono particolarmente numerose.è uno di questi comuni, con oltre 10.000 persone di oltre cento etnie diverse che vi risiedono. Per questo motivo, diventa sempre più importante rafforzare le politiche di inclusione e integrazione, creando un nuovo dialogo con leche lavorano e producono nel territorio”. A parlare sono Evae Fabio, candidati per la Lega alle amministrative del 14-15 maggio prossimo a. “Gli stranieriri che si vogliono integrare – spiegano...