Firebrand | Alicia Vikander è una regale Katherine Parr nella prima immagine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel film ci sarà anche Jude Law nei panni di Enrico VIII. Grazie a Deadline, possiamo dare un primo sguardo adin, film nel quale l'attrice Premio Oscar interpreterà l'ultima delle mogli di Enrico VIII, qui interpretato da Jude Law. L'in antemostra lain abbigliamento da regina e con un'aria tutt'altro che felice di trovarsiposizione in cui si trova. Considerando la natura di, è possibile che stia guardando direttamente Re Enrico mentre è circondata dalle sue dame di compagnia, interpretate da Ruby Bentall (The Serpent Queen) e Bryony Hannah (Call the Midwife), oltre che da Maia Jemmett e Linnea Martinsson, entrambe al loro …

Grazie a Deadline, possiamo dare un primo sguardo adVikander in, film nel quale l'attrice Premio Oscar interpreterà l'ultima delle mogli di Enrico VIII, qui interpretato da Jude Law . L'immagine in anteprima mostra la Vikander in ...sarà incentrato sull'ultima moglie di Enrico VIII, Katherine Parr. Il re sarà interpretato da Jude ......O l'algerino - brasiliano Karim Aïnouz che vinse la sezione "Un certain regard" con La vita invisibile di Euridice Gusmao e quest'anno proporrà, sull'ultima moglie di Enrico VIII con...

Firebrand: Alicia Vikander è una regale Katherine Parr nella prima ... Movieplayer

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Almost one year after production kicked off, we finally get to see the first-look image of highly anticipated historical drama Firebrand, courtesy of Deadline. The movie features Jude Law (Peter Pan ...