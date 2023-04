(Di venerdì 28 aprile 2023) Per difendere e promuovere i valori del settore, a firmarlo le maggiori associazioni di categoria Fari accesi sul mondoalla Prima Giornata, organizzata da-Confcommercio al ministero delle Imprese e del Made in Italy e a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso e, in video collegamento, i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Turismo Daniela Santanchè. Un momento di riflessione nel corso del quale è stato presentato ilper difendere e promuovere un settore che si stima produca un valore aggiunto di 43,5 miliardi di euro e impiega 1,2 milioni di occupati. Un settore ...

... in collaborazione con Ascom Parma, Federalberghi Parma, 360 Life Formazione, Ais Parma, Gesfor e Seacom, con il patrocinio del Comune di Parma, evento che ha lo [] L'articolo Lail ...McDonald's Francele verdure fritte locali al posto delle patatine Sono fritte, ma, con un'... intervenendo all'assemblea diConfcommercio annuncia che a legge di bilancio ci sarà una... Il ......nonché con le proposte gastronomiche scontate in vari ristoranti e pizzerie aderenti alla. In ...inserendo in agenda agevolazioni sui principali luoghi di interesse turistico e Coopculture...

Fipe lancia il manifesto della ristorazione italiana Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si è svolta oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'evento centrale della Giornata della Ristorazione promossa FIPE ...