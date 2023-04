Fiorentina-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

TOP: rilanciate Laurienté! Ok Frattesi e Baldanzi FLOP: Ruan non ci convince RISCHIATUTTO: bonus inattesi per EbuehiFIORENTINA -domenica ore 18(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, ...Genova. Domenica 30 aprile alle 18 laè attesa dallaal Franchi, mentre la Lega ha posticipato Udinese -da domenica 7 maggio alle 15 a lunedì 8 maggio alle 18:30. Una partita che si prospetta in salita per ...(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.(4 - 3 - 2 - 1):...

Fiorentina, Italiano punta la Sampdoria: «Domenica gara importante» Samp News 24

La vittoria sulla Cremonese ha lanciato la Fiorentina in finale di Coppa Italia, ma il campionato è storia diversa e a partire dalle 18 di domenica 30 aprile, al Franchi di Firenze arriverà la Sampdor ...Pronostici Serie A 32a giornata. Dal 28 al 30 aprile si gioca un nuovo turno del campionato italiano. Big match Roma-Milan ed Inter-Lazio.