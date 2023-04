Fiorentina-Sampdoria domenica 30 aprile 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gara di fine stagione trae anche se il campionato andrà avanti fino a giugno il rischio è che al Franchi non ci sia niente di concreto per cui giocare da una parte e dall’altra. I viola sono ormai concentrati sulle coppe, dopo la finale di coppa Italia raggiunta per la prima InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ecco le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Castrovilli; Kouamé, Jovic, Sottil.(4 - 3 -...Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola di Cremonese - Verona, Sassuolo - Empoli e di. CREMONESE - H. VERONA h. 15.00 Arbitro: Doveri Assistenti: ......30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:00 Cremonese - Verona 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 1 - 0 15:00 Sassuolo - Empoli 0 - 1 18:0020:45 ...

Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

Roma, 29 apr. (askanews) – Un gol di Oliveira non riesce a regalare al Napoli il terzo scudetto della sua storia nella domenica in cui tutto è preparato per la grande festa. Finisce 1-1 tra Napoli e ...Tra Verona e Cremonese, finisce 1-1: le due squadre rimangono in zona retrocessione. Alle 18, la Fiorentina ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20:45 la Juventus affronterà il Bologna.