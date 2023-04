Fiorentina | firmata la convenzione per la concessione del Franchi nella stagione 2023 2024

(Di venerdì 28 aprile 2023) E’ stato firmato l’accordo modificativo e integrativo dellaper lain uso alladello stadio Artemiodi Firenze. La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato la delibera che recepisce l’accordo. L’importo dellaè di 650.000 euro per lacalcistica-24. E’ ridotto rispetto al precedente accordo in previsione dei lavori che interesseranno la curva Ferrovia a partire da gennaio. Inoltre lasi impegna a restituire la zona dei ‘campini’, ovvero il centro sportivo ‘Davide Astori’, e i locali annessi, al Comune di Firenze entro il prossimo 30 giugno. SportFace.

Mancava solo l'ufficialità (leggi nostra anticipazione) che + arrivata dalla giunta comunale: Fiorentina e Comune hanno trovato l'accordo per la concessione del Franchi per la ...La Fiorentina torna in finale di Coppa Italia. L'ultima volta affrontò e perse dal Napoli nella gara disputatasi a Roma.