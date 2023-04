Fiorentina | Commisso a testa alta | “non faremo la fine della Juventus”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Laha raggiunto un obiettivo molto importante in stagione, la qualificazione in finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano è stata in grado di controllare il risultato d’andata contro la Cremonese (0-2) e la sfida al Franchi si è conclusa sul punteggio di 0-0. La stagioneè stata nel complesso molto positiva e il progetto continua senza grossi ostacoli. Il merito è anche e soprattutto del presidente Rocco, laè una società solida come confermato direttamente dal numero uno viola. “Qual è il mio sogno? La situazione dei ricavi è un problema per noi, non possiamo andare a prendere determinati giocatori per poi fare lache aveva comunque 400 milioni di ricavi. Se guardate i ...