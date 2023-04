Fiorentina | Castrovilli | «Finale? In gara secca non si sa cosa succede…»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gaetano, centrocampista della, ha parlato verso ladi Coppa Italia contro l’Inter Gaetano, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista delladi Coppa Italia con l’Inter. LE PAROLE – «Voglio fare i complimenti ai tifosi che sono stati straordinari e anche alla Cremonese. Ora godiamo questa vittoria e la, vogliamo fare la storia del club. Inter? La partita èe non sai maipuò succedere, la prepareremo benissimo per portare un trofeo a casa. Il mister fa girare tutti, c’è bisogno di competizione per fare bene».

Laqueste gare le ha affrontate con massima concentrazione e con totale applicazione. ...6,5; aiuta molto in fase di non possesso, potrebbe incidere maggiormente quando ha la ...Al 26' Azione dellacon Gonzalez che su lancio lungo disupera Sernicola e serve il pallone per il colpo di tacco di Cabral, deviato da Lochoshvili, che in caduta colpisce ...Poco dopo fuori ancheper Amrabat e i gigliati che vanno alla ricerca generosa di un ... con la Cremonese che può uscire dal campo a testa alta, mentre per lac'è la gioia doppia ...

Fiorentina will take on holders Inter in the Italian Cup final at Rome's Stadio Olimpico on May 24 after a goalless home draw with Cremonese on Thursday took them through 2-0 on aggregate. © ANSA ...La Fiorentina, reduce dal raggiungimento della finale di Coppa Italia che giocherà contro l’Inter il 24 maggio, si ritroverà oggi pomeriggio, per l’esattezza alle ore 15, ...