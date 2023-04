Fiorentina | Biraghi | «Questa gente si merita di festeggiare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Cristiano, terzino e capitano della, ha parlato dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia Cristiano, capitano della, ha parlato a Mediaset dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia. LE PAROLE – «Sono contento per me, ma anche per la squadra, per il presidente, per tutti. Mi piacerebbe portare qualcosa a casa perdopo questo lungo matrimonio in viola, l’importante è che ci sia sempre rispetto. Godiamoci il momento. Sono sempre più legato a questo club e le mie figlie sono fiorentine ormai».