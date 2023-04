Figuraccia Def | si vota di nuovo Meloni | brutto scivolone ma il documento passerà

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tutto da rifare. La relazione del governo sullo scostamento di bilancio passa al Senato, ma non alla Camera. La risoluzione avrebbe autorizzato il governo a utilizzare maggiore deficit per 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. A Montecitorio lazione finisce con 105 astenuti, 19 contrari e 195 favorevoli, 319 i presenti e 214 inti. La maggioranza si è fermata a 194 voti favorevoli, il 195esimo è di Giachetti del Terzo Polo, ma la maggioranza assoluta, necessaria affinché il testo passasse, si raggiungeva a quota 201 visto che la Camera è composta da 400 deputati. La maggioranza può contare su 238 deputati: 118 di Fratelli d'Italia, 66 della Lega, 44 di Forza Italia e 10 di Noi Moderati. Quindi, calcoli alla mano, sono 45 i voti mancanti. Di questi 18 erano in «missione» quindi sono assenti giustificati, ma 25 sono assenti ...

E siccome queste assenze hanno comportato una sconfitta al governo, i parlamentari per contenere le accuse hanno uno scadenzario abbastanza definito che avevamo anche su alcuni provvedimenti che dipendono dal voto. Si è trattato di un incidente parlamentare, anzi di "una vera e propria figuraccia".

«Brutta figura», troppe assenze (28) e il governo va sotto. In bilico il decreto lavoro del 1° Maggio, oggi si rivota. Il ministro dell'Economia: i deputati non si rendono conto. Una figuraccia a grappolo: prima la maggioranza non riesce ad approvare la relazione allegata al Def. Poi chiede di rivotare, come se nulla fosse. Poi tenta di annullare la diretta.