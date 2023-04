Fifa 23 Obiettivo TOTS community | Joelinton PE

(Di venerdì 28 aprile 2023) Scopriamo insieme come completare l’PE che permette di sbloccare la card in versione Squadra della Stagione del calciatore del Newcastle ed anche di accumulare punti esperienza (XP) necessari per sbloccare i premi degli Scambipresenti nel “pass” stagionalePE Numero di sfide da completare:5 Scadenza: 5 maggio Premio finale: 1x 50 XP Maestri degli assist PEFornisci 5 assist con giocatori brasiliani in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions).1x 1250 XP1x PACK ORO Non scambiab. Fai la differenzaSegna almeno 2 gol in 3 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions).1x PACK ORO ...

Fifa 23 Obiettivo Scambi stagione TOTS Community [PE] FUT Universe

EA Sports ha deciso di introdurre un nuovo tipo di pass stagionale su FIFA 23, integrando in esso gli scambi TOTS: analisi dei premi ...Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto il nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 9 gnnaio. Tra le novità, introduzione del tetto per gli stipendi percepiti dagli agenti ...