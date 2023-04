Festa scudetto | fumogeni sul Vesuvio | scatta l’allarme

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn queste ore l’Ente Parco nazionale delha appreso con viva preoccupazione, dagli organi di stampa, dell’intenzione di alcuni esponenti della tifoseria della squadra del Napoli di festeggiare l’imminenteorganizzando una simulazione dell’esplosione del, con “invasione” dello stesso e l’accensione ditricolori sulla cima del cratere. L’Ente Parco considera questa iniziativa pericolosa e non praticabile in quanto si realizzerebbe nel cuore del parco, nella zona A di massima tutela di un parco nazionale istituito nel 1995 con decreto del presidente della Repubblica, soggetta, per la sua vulnerabilità e importanza in termini di biodiversità, a diversi livelli di protezione a livello nazionale e comunitario: la legge quadro sulle aree protette del 1991, la ...

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato delladegli azzurri: le sue dichiarazioni Paolo Cannavaro, intervistato da Il Mattino, ha parlato delladel Napoli. LE PAROLE - "Un po' mi stancano i luoghi comuni del riscatto ...... è lodi un modello di club che fa invidia all'Italia, è lodi un presidente che ... Chesi immagina "Interminabile. Che può durare anche fino alla prima giornata del prossimo ...Tutto pronto per ladel Napoli , ma scatta l' allarme sicurezza . Accanto all'entusiasmo c'è la preoccupazione per il flusso consistente di tifosi che è pronto a festeggiare e vorrà raggiungere la città. ...

Tutto pronto per la festa scudetto del Napoli, ma scatta l' allarme sicurezza . Accanto all'entusiasmo c'è la preoccupazione per il flusso consistente di tifosi che è pronto a festeggiare e vorrà ragg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...