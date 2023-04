Festa scudetto del Napoli | l’ordinanza e il piano traffico del sindaco Manfredi | l’Ambasciata Usa lancia l’allarme ai cittadini americani

(Di venerdì 28 aprile 2023)del: la città e i tifosi azzurri si preparano a scendere per le strade e dimostrare tutto il loro tifo per la squadra che raggiunge un risultato storico. IlGaetanoha firmato un’ordinanza per l’ordine pubblico e dalUsa arriva un messaggio per i propridele ildel“Noi vogliamo evitare che il Calcioaggiunga caos al caos e dunque prevedo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare all’interno dello stadio Maradona“ le parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Il ...

...predisposto un piano per garantire unabella e sicura' - è quanto dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell'Anci . Fuochi e feste per lo...'Se non ci sarà una deroga per i titolari e gli addetti ai ristoranti e agli alberghi si rischia di non poter far funzionare i pubblici esercizi in una giornata straordinaria per tutti. Comprendiamo ...Sembra davvero tutto pronto per la grande. Il Napoli, dopo 33 anni, può festeggiare il suo terzo tricolore già domenica pomeriggio, con sei giornate di anticipo: al 'Maradona' arriva la Salernitana, con la squadra di Spalletti ...

Pioggia e freddo in arrivo dal pomeriggio di domenica 30 aprile su tutta Napoli e la Campania: possibili disagi per la festa scudetto azzurra ...La partita tra Napoli-Salernitana della 32a giornata della Serie A 2022-2023, il derby campano, è stata posticipata e, da sabato 29 aprile, si giocherà domenica 30. Una decisione che ha sollevato alcu ...