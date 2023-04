Festa scudetto del Napoli | l’ordinanza e il piano traffico del sindaco Manfredi L’Ambasciata Usa avverte i cittadini americani

(Di venerdì 28 aprile 2023)del: la città e i tifosi azzurri si preparano a scendere per le strade e dimostrare tutto il loro tifo per la squadra che raggiunge un risultato storico. IlGaetanoha firmato un’ordinanza per l’ordine pubblico e dalUsa arriva un messaggio per i propridele ildel“Noi vogliamo evitare che il Calcioaggiunga caos al caos e dunque prevedo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare all’interno dello stadio Maradona“ le parole del presidente Aurelio De Laurentiis. Il ...

Commenta per primo Laa Napoli è come il tappo di una bottiglia di spumante che la mano fatica a trattenere e che probabilmente partirà qualche secondo prima di capodanno: la città è già piena di euforia per ...Le reazioni di tifosi e addetti ai lavori allo spostamento ufficiale di Napoli - Salernitana per laDopo la decisione ufficiale di spostare Napoli - Salernitana da sabato a domenica, ci sono state numerose reazioni da parte dei tifosi sul web. Spostata Napoli Salernitana e subito ...C'è la rosa del Napoli al gran completo nel presepe azzurro realizzato per lada Genny Di Virgilio , l'artigiano di San Gregorio Armeno . Le statuine di tutti i giocatori , con Spalletti alla guida del gruppo, fanno parte dello speciale allestimento realizzato su ...

Napoli blindata per la festa scudetto: non ci sarà il pullman scoperto - Sportmediaset Sport Mediaset

C'è la rosa del Napoli al gran completo nel presepe azzurro realizzato per la festa scudetto da Genny Di Virgilio, l'artigiano di San Gregorio Armeno. Le statuine di tutti ...In vista dei probabili festeggiamenti per il terzo tricolore degli azzurri, il sindaco Manfredi ha firmato un'ordinanza relativa al divieto di circolazione nell'area del centro cittadino. Ecco, nel de ...