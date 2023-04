Festa Scudetto a Napoli | gli avvertimenti del Consolato USA | “Bisogna fare attenzione | lasciare aree violente”

La gioia e la preoccupazione si confondono, in queste ore, nelle strade e nelle sedi istituzionali. L'attesa per lapartenopea - un Carnevale azzurro in stile Rio che, grazie al largo vantaggio del Napoli in classifica, è in allestimento da settimane - sta facendo il giro del Paese. E non solo. L''...Lo slittamento del derby è una figuraccia internazionale. Vince chi ha fatto pressioni per avere lain campo: diritto non riconosciuto ad altri club Prefetto di Napoli Claudio Palomba (Salvatore Laporta / Kontrolab) Il rinvio di Napoli - Salernitana a domenica 30 aprile alle 15 è una ...Con la prospettiva della vittoria finale a portata di mano, prevale la sensazione liberatoria d'unaa lungo attesa, che ripaga dalle precedenti insoddisfazioni, ma che se le lascia alle spalle, ...

Festa scudetto Napoli: “health point”, potenziamento dei pronto soccorso e delle ambulanze Il Fatto Quotidiano

Più medici, infermieri e ambulanze, ospedali da campo, rafforzamento dei collegamenti radio in vista di un possibile blackout delle linee telefoniche a causa ...Chi segue i suoi profili social, sa quanto sia tifosa. Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania, per 90 minuti perde l’aplomb istituzionale per indossare gli ...