Festa scudetto a Napoli | chiusi musei e teatri Anticipata la chiusura dei cimiteri

Leggi su 2anews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Per domenica 30 aprile, in previsione dellaazzurra, sarannoe parchi pubblici. Per domenica 30 aprile, in previsione dellaazzurra, sarannoe parchi pubblici. Il Mann, il museo archeologico nazionale di, con un comunicato stampa ha annunciato lain seguito all’ordinanza del Comune