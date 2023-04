Festa Scudetto a Napoli | cambiano data e orario di tre partite

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ufficiale, la Lega Serie A ha appena comunicato che-Salernitana si giocherà domenica alle 15 anzichè sabato. Slitta anche Udinese-, valevole per la 33/a giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 anzichè martedi. Posticipato a lunedì 8/5 per Udinese-Sampdoria 32esima giornata-Salernitana domenica 30 aprile 2023 alle ore 15 (DAZN) 33esima giornata Udinese-giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20.45 (DAZN) 34esima giornata Udinese-Sampdoria lunedì 8 maggio alle ore 18.30 (DAZN) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...angolo del globo per la sfida contro la Salernitana di domenica " è misto alla preoccupazione che affligge ogni sede istituzionale interessata dagli imminenti festeggiamenti per la. "...I festeggiamenti per l'imminentedel Napoli calcio fanno tremare i polsi ai responsabili dell'Ente Parco Nazionale del ... anche se auspichiamo che questa grandesi svolga nelle zone ...Per la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta la 32esima giornata di campionato. Gli azzurri di Spalletti potrebbero festeggiare il trionfo tricolore e ...

In attesa della vittoria dello Scudetto a Napoli aumentano i costi di soggiorno per chi vuole alloggiare in città tra sabato 29 aprile e domenica 30 aprile. Sulla piattaforma di ...Posticipata a lunedì 8 maggio anche la partita Udinese-Sampdoria. La festa scudetto La festa scudettp, se la Lazio non vincesse a Milano e il Napoli battesse la Salernitana, sarebbe allo stadio ...