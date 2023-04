Fermiamo il partito del lupo o ci saranno altri morti

Leggi su today

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo il caso di Jj4, l'orsa che in provincia di Trento ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre faceva jogging (foto sotto), in alcune zone d'Italia si riaccende l'allarme per i lupi. I sindaci della Valchiavenna, in Lombardia, hanno scritto al governo per chiedere un intervento sul numero, secondo...