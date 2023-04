Fenomenali FIFTY FIFTY

(Di venerdì 28 aprile 2023) A quattro mesi dal loro debutto, lesono ora il gruppo K-pop più veloce della storia a entrare nella Billboard Hot 100, confermando che il dominio dei gruppi femminili non finirà tanto presto. A oggi, il loro singolo CUPID è diventato una hit virale in tutto il mondo piazzandosi al primo posto della Global Viral di Spotify e nella top 10 nella Global Chart con oltre 17 milioni di ascoltatori mensili e 200 milioni di streaming. Il video ha oltre 36 milioni di visualizzazione su YouTube. Lepercepiscono un senso di separazione tra il mondo ideale, pieno di brillanti speranze, e la realtà in cui le cose non sempre vanno come vogliamo. Si affidano quindi a Cupido, piccolo demone dell’amore come risolutore di problemi. Cupido è ...

In termini di collaborazione, non ho in mente una persona o un gruppo specifico, ma spero di collaborare con artisti che abbiano colori unici come noi. Se doveste descrivervi con un ...In termini di collaborazione, non ho in mente una persona o un gruppo specifico, ma spero di collaborare con artisti che abbiano colori unici come noi. Se doveste descrivervi con un ...