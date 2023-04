Fedez e Chiara Ferragni avrebbero fatto un accordo per superare la crisi | “Limiti le sue frequentazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tutto bene a casa Ferragnez, a condizioni che lei “le suecon alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”. Lo scrive il settimanale Oggi. Quindi, se stavate morendo dalla voglia di sapere che fine hail gossip più gossip degli ultimi mesi, ecco un nuovo capitolo, o presunto tale.sono tornati a mostrarsi sui social insieme, a volte sorridenti altre un po’ meno, e il momento di grandeannunciata da siti e settimanali parrebbe rientrato. Tra l’altro, The Ferragnez 2, la serie Amazon Prime, si fa e andrà regolarmente in onda, alla faccia dei rumors che ne volevano uno stop proprio a causa dei rapporti tesi tra i due. Ebbene, se da un lato la coppia non ha confermato né smentito la ...