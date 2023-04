- Nessuna prova contro l'ex ct Devis Mangia. Il Consiglio di salvaguardia della Federcalcio maltese ha notificato la decisione in relazione ai reclami che erano stati mossi contro l'ex ......Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica a... La decisione è stata ufficializzata sul sito dellacalcistica maltese. Le motivazioni ......di salvaguardia della Federcalcio diha ritenuto l'ex commissario tecnico, Devis Mangia , colpevole di condotta scorretta ma non di molestie sessuali. In una dichiarazione, la...

Federazione di Malta sospende Devis Mangia per condotta impropria Corriere dello Sport

L'ex ct della nazionale era stato accusato di molestie sessuali, ma non ci sono prove: ora dovrà frequentare un corso professionale ...Il comunicato della Federcalcio isolana: non ci sono le prove per le accuse di molestie sessuali e adescamento. Per tornare ad allenare dovrà seguire un corso sui confini professionali ...