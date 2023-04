Farmaci introvabili | l' allarme dei pediatri | Serio problema

Leggi Anche, allarme in Italia: 3.200 medicinalisui banconi - Distributori: 'Neanche in pandemia vista tale carenza' Amoxicillina introvabile, l'allarme dei pediatri 'Se a partire dal 2021 la ...leggi anche Allarmecarenti, oltre 3mila: l'elenco completo aggiornato Come funziona la pillola anticoncezionale La pillola anticoncezionale è un farmaco nato negli anni Cinquanta ...'La situazione a dire il vero - spiega Bertolini - è a macchia di leopardo e da un anno a questa parte riguarda diverse componenti di, a volte non si trovano deteminati principi attivi, a ...

Farmaci "introvabili", continua l'emergenza: nuovo appello dei pediatri all'Aifa per l'amoxicillina TGCOM

Da novembre 2022 persiste e si è aggravata la carenza di questo antibiotico della famiglia delle penicilline, di primo intervento per curare scarlattina, bronchiti, otiti dei più piccoli ...Carente da novembre 2022, è la prima scelta per molte patologie infettive. Il rischio è l'uso di alternative non altrettanto efficaci con ...