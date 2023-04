Fantacalcio | su quali difensori e portieri puntare per il weekend? I consigli per subire meno gol

(Di venerdì 28 aprile 2023) Inizierà questa sera, venerdì 28 aprile, la 32ma giornata di Serie A che si concluderà domenica 30 aprile. Da Lecce-Udinese a Bologna-Juventus, i fantallenatori dovranno considerare molte variabili nel scegliere la formazione giusta tenendo conto del prossimo turno infrasettimanale, ma anche delle semifinali di ritorno di Coppa Italia che si sono chiuse solo ieri. Se con il turnover non sempre è semplice indovinarebonus trovare tra centrocampo e attacco, il successo potrebbe passare anche dalla difesa. Dia seguito ipergol in questo turno di campionato. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva OraContro un Lecce in crisi, l’estremo difensore dell’Udinese Marco Silvestri potrebbe blindare ancora una volta la ...

... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Potrebbe essere la giornata ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Si comincia già venerdì con ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...... stagione 2022/2023 consigli2022/2023: guida asta Serie A Si comincia già venerdì con ... One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositiviAmazon Fire TV Stick o Google ...

Fantacalcio: su quali attaccanti puntare per il weekend Cabral una garanzia di gol, attenzione a Beto, Dessers e Sanabria OA Sport

La certezza, se parliamo di punte, è una e una soltanto: Victor Osimhen. Nel giorno che potrebbe valere lo scudetto, in casa contro la Salernitana, il centravanti nigeriano non fallirà l’appuntamento ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...