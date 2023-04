Fantacalcio | su quali attaccanti puntare per il weekend? Cabral una garanzia di gol | attenzione a Beto | Dessers e Sanabria

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) La certezza, se parliamo di punte, è una e una soltanto: Victor Osimhen. Nel giorno che potrebbe valere lo scudetto, in casa contro la Salernitana, il centravanti nigeriano non fallirà l’appuntamento con il gol numero 22 del suo straordinario campionato (e chissà se si fermerà qui). A fianco del suo nome, troppo scontato in ottica, mettiamo quello di. L’attaccante della Fiorentina, di scena al Franchi contro la Sampdoria, vorrà rimpinguare il suo bottino. Noi pensiamo che ci riuscirà.e Verde sì, Colombo no Ma la 32esima giornata di Serie A, lo ricordiamo, si aprirà questa sera con l’interessante sfida tra Lecce e Udinese delle 18.30. Al Via del Mare i giallorossi devono assolutamente vincere per mettere pressione su Verona e Spezia. Pressione che potrebbe giocare a favore dei friulani, che avranno in ...