Fabrizio Biggio a FQMagazine | “Per una sfida con Fiorello ho indossato la tutina e ballato Beyoncé Ecco com’è andata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023), spalla dia “Viva Rai2” ogni mattina dal lunedì al venerdì alle ore 7:15 su Rai Due, è stato ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, e ha rivelato un retroscena inedito. Alcune settimane fa hacon il Corpo di Ballo del programma con unaaderente sia in “Single Ladies” diche “Kiss” di Prince. Le sue coreografie sono diventate virali sul Web. “La colpa direi o il merito – ha affermatoa Programma – è sempre di LUI (, ndr). È stata una goliardata. Avevamo come ospite la ballerina Elena D’Amario. Lui in riunione ha detto ‘Ma che possiamo fare? Che facciamo? Ah ok, ci balla! Ti voglio a petto nudo e inalle 7 del ...