Fabio Quartararo | “Accelerazione e gestione del gas da migliorare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) I piloti scaldano i motori in vista dell’inizio del Gran Premio di Jerez e si preparano a dare spettacolo. Tra loro anche, che è intervenuto in conferenza stampa per presentare la tappa. Il pilota francese è reduce dal podio nel GP delle Americhe, avendo conquistato il terzo gradino. Ecco dunque quali sono state le sue parole.: “E’ stato bello tornare sul podio” (Credit foto – MotoGP)Durante la sua conferenza stampa,è tornato anche sul podio conquistato ad Austin, nell’ultimo gran premio di MotoGP. Queste alcune delle sue parole riprese da Moto.it: “Avevamo un ottimo passo ad Austin, è stato bello tornare sul podio, però vogliamo farlo per altre gare, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Abbiamo girato molto su questa ...