F1 | Tsunoda | “Qualifica dura | sapevamo di avere una macchina miglior rispetto alle ultime gare”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Yukiha ottenuto l’ottava posizione nelle qualifiche del GP dell’Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2023 di F1. Il nipponico, in forza all’Alpha Tauri, ha registrato nella pista di Baku un ritardo di +1.378a Charles Leclerc, leader della prova con il crono di 1:420.203. Un’ottima prestazione dunque per il pilota, andata anche al di là delle aspettative, come confermato dal diretto interessato in mixed zone: “Sicuramente è stata unamolto. Non mi aspettavo la Q3. Puntavamo alla Q2 ediunatre. Abbiamo portato un nuovo aggiornamento per l’Azerbaijan che si è concentrato maggiormente sulla ...