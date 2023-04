(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo le incoraggianti prestazioni messe in evidenza ormai quasi un mese fa a Melbourne, primapausa, Mercedes deve registrare un brusco passo indietro quest’oggi al termine del venerdì di Baku, in cui si sono disputate le qualifiche per il Gran Premio dell’Azerbaigian 2023, valevole come quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno rischiato addirittura una clamorosa doppia eliminazione in Q2, con Lewis Hamilton che si è invece salvato per soli 4 millesimi (proprio a discapito del compagno di squadra George Russell, 11°) riuscendo poi a stampare il quinto tempo in Q3 subito alle spalledi un Carlos Sainz in difficoltà e davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso. “La situazione è abbastanza confusa con i tempi, ma. Alle spalle dei ...

In ogni caso le avances dinei confronti di Charles Leclerc non sono mai mancate, ma sembra essere un argomento che al momento il monegasco non vuole trattare oltre al fatto che pare non ...A chi gli chiede se, numero uno della scuderia britannica, gli abbia telefonato per parlare del futuro, si fa scappare un ' non ancora, non per il momento ' che spalanca qualunque ipotesi ...Già lo scorso anno, nel pieno del tentativo - rivelatosi poi vano - di rincorsa iridata a Max Verstappen,aveva espresso senza remore tutto il suo 'tifo' per il monegasco : 'Merita di ...

F1, Toto Wolff: "Stiamo faticando, Ferrari eccezionale nel T2. Sugli aggiornamenti della W14..." OA Sport

Dopo le incoraggianti prestazioni messe in evidenza ormai quasi un mese fa a Melbourne, prima della pausa, Mercedes deve registrare un brusco passo indietro quest’oggi al termine del venerdì di Baku, ...Baku, il primo gran premio di una nuova era. Scatta oggi in Azerbaigian un weekend senza sosta, con solo un’ora di prove libere prima di iniziare a combattere strizzando fino in fondo ...